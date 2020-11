Il Chelsea vince a Newcastle, si riscatta lo United

La nona giornata di Premier League si è aperta col successo del Chelsea in casa del Newcastle, grazie ad un goal per tempo. I Blues rimangono nelle zone nobili a lottare per il titolo a differenza del Manchester City di Guardiola, alla seconda sconfitta in otto turni.

I Citizens sono stati infatti sconfitti dal Tottenham di Mourinho, riuscito a spedire il rivale di sempre a otto lunghezze di distanza, nonostante Aguero e compagni debbano recuperare ancora una gara. Impresa del Brighton, che ha superato in trasferta l’Aston Villa, fin qui sorpresa stagionale.

Si riscatta il Manchester United, che ringrazia l’infallibile Bruno Fernandes, in goal su rigore contro il WBA per risalire la china. Attesa per il big match tra Leicester e Liverpool, Arsenal in campo a Leeds.

PREMIER LEAGUE, 9ª GIORNATA

NEWCASTLE-CHELSEA 0-2 [10′ aut.Fernandez, 65′ Abraham]

ASTON VILLA-BRIGHTON 1-2 [12′ Welbeck (B), 47′ Konsa (A), 56′ March (B)]

TOTTENHAM-MANCHESTER CITY 2-0 [5′ Son, 65′ Lo Celso]

MANCHESTER UNITED-WEST BROMWICH 1-0 [56′ rig. Bruno Fernandes]

FULHAM-EVERTON [domenica ore 13.00]

SHEFFIELD UNITED-WEST HAM [domenica ore 15.00]

LEEDS-ARSENAL [domenica ore 17.30]

LIVERPOOL-LEICESTER [domenica ore 20.15]

BURNLEY-CRYSTAL PALACE [lunedì ore 18.30]

WOLVERHAMPTON-SOUTHAMPTON [lunedì ore 21.00]

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

TOTTENHAM 20 punti LEICESTER 18 CHELSEA 18 LIVERPOOL 17 SOUTHAMPTON 16 ASTON VILLA 15 EVERTON 13 CRYSTAL PALACE 13 WOLVERHAMPTON 13 MANCHESTER CITY 12 ARSENAL 12 WEST HAM 11 NEWCASTLE 11 MANCHESTER UNITED 10 LEEDS 10 BRIGHTON 9 FULHAM 4 WBA 3 BURNLEY 2 SHEFFIELD UNITED 1

OMNISPORT | 21-11-2020 23:07