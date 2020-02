“Il Chelsea vuole il talento nel mirino del Napoli"

Il Napoli è stata la società italiana che s’è data più da fare durante il mercato di gennaio, l’arrivo di Rino Gattuso in panchina e l’esigenza di rinnovare una rosa giunta a conclusione del suo ciclo hanno spinto Aurelio De Laurentiis a investire fortemente nella sessione invernale, con l’obiettivo di gettare le basi per la prossima stagione.

Allarme Chelsea

Due i giocatori acquistati ma che si uniranno al Napoli solo in estate: l’attaccante Andrea Petagna della Spal e Amir Rrahmani, difensore del Verona. Insieme al centrale kosovaro, il Napoli avrebbe voluto prelevare dall’Hellas anche Marash Kumbulla, ma è stato lo stesso giocatore a stoppare la trattativa, rimandando ogni questione di mercato al termine della stagione.

Intanto, però, la concorrenza per Kumbulla cresce. Lo rivela Nicolò Schira, che su Twitter ha allarmato i tifosi azzurri: sul 19enne centrale albanese del Verona, infatti, sarebbe piombata una big europea. “Questa sera – ha scritto dopo la partita pareggiata dall’Hellas all’Olimpico contro la Lazio – c’era uno scout del Chelsea a Roma per osservare Marash Kumbulla durante Lazio-Verona. Anche il Napoli (che ha offerto 20 milioni più bonus per il cartellino) e l’Inter sono molto interessate al giocatore per luglio”.

Tifosi divisi

L’interesse del Chelsea, naturalmente, rappresenterebbe un problema per il Napoli, considerato il potenziale economico a disposizione dei Blues e il fascino che giocare in Premier League potrebbe esercitare su un ragazzo nato nel 2000. “Caspita, è un grosso problema”, commenta Gentian. “Comandano i soldi! – aggiunge critico Ciro – Gli accordi li lasciamo alle chitarre… ADL faccia presto”.

Per altri, invece, non arrivare a Kumbulla non sarebbe un problema. “È meglio Rrahmani, visto contro la Lazio?”, il commento di Antonio. “Peccato – invece si rammarica Mario – perché Kumbulla è giovane e può diventare davvero forte”.

SPORTEVAI | 06-02-2020 09:35