Il Chievo femminile prosegue l'attività

Ottenuto il via libera per l’iscrizione alla Serie B, il Chievo ha fatto partire la macchina organizzativa in vista della prossima stagione.

A tal proposito la società gialloblù ha comunicato di aver raggiunto un nuovo accordo per far proseguire l’attività femminile dopo l’interruzione della collaborazione con il Valpolicella.



"L'A.C. ChievoVerona comunica" si legge in una nota sul sito ufficiale della società, "che", nella giornata di martedì, “è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con la società Fortitudo Mozzecane al fine di dare continuità al progetto "Calcio Femminile", iniziato e sviluppato con entusiasmo nelle scorse stagioni.

“Volevamo continuare la nostra avventura nel calcio femminile, perché il ChievoVerona crede in questo progetto e ci ha sempre creduto – il commento di Sergio Pellissier, responsabile dell’area tecnica del Chievo – Siamo tutti estremamente soddisfatti di aver trovato una società che ci permetterà di continuare questa esperienza calcistica, sono certo che lavorando tutti con impegno ci toglieremo tante soddisfazioni”.



Questo invece il commento di Giuseppe Boni, presidente della Fortitudo Mozzecane: “Erano anni che inseguivamo un'opportunità di questo genere e per questo motivo siamo molto felici di aver raggiunto questo primo obiettivo. Il bello e il difficile comincia adesso: noi tutti adesso ci impegneremo al massimo affinché il risultato di questa unione sia il migliore possibile".



