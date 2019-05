Il Chievo rende omaggio a Pellissier

Lo 0-0 di Frosinone tra i padroni di casa e il Chievo non rappresenta solo l'arrivederci alla serie A per le due squadre scese in campo allo stadio Stirpe, ma anche il definitivo addio al calcio giocato da parte di Sergio Pellissier.

La bandiera per eccellenza dei Mussi Volanti è infatti sceso in campo per l'ultima volta dopo ben 17 anni trascorsi in riva all'Adige, con una stagione di serie B e ben 16 in A, tutte quelle mai disputate dal club in massima serie a parte la primissima (il 2001-2002).

E la società scaligera, tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, ha voluto rendere omaggio al suo ormai ex capitano tramite questo messaggio: "Finisce qui il campionato e finisce qui la carriera da calciatore del nostro capitano Sergio Pellissier. Grazie di tutto Sergio! Grazie con tutto il cuore".

SPORTAL.IT | 25-05-2019 20:25