Il Chievo riporta in Italia Dioussé

Il Chievo continua a credere nella salvezza e mette a segno un acquisto importante, l'ex empolese Assane Dioussé.

Questo il comunicato del club gialloblù: "L'A.C. ChievoVerona comunica di aver acquisito dall'A.S. Saint-Ètienne in prestito fino al 30/06/2019 con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del centrocampista Assane Dioussé. Nato a Dakar (Senegal) il 20/09/1997, Dioussé ha già conosciuto la Serie A nella stagione 2015/16 con la maglia dell'Empoli, debuttando proprio contro il ChievoVerona nella 1^ Giornata di campionato il 23/08/2015.



Assane Dioussé El Hadji viene inserito nella rosa della Prima squadra dell'Empoli nella stagione 2014/15. L'esordio ufficiale in maglia azzurra, da titolare, risale al 15 agosto 2015 nel match di Coppa Italia contro il Vicenza, mentre disputa la prima partita in Serie A, non ancora maggiorenne, il 23 agosto successivo proprio contro il ChievoVerona nella gara terminata 1-3 per i gialloblù.



Il centrocampista senegalese termina l'avventura in toscana collezionando 48 presenze e nella finestra di mercato estivo del 2017 passa a titolo definitivo ai francesi del Saint-Ètienne, formazione con la quale per la quale scende in campo in 23 occasioni realizzando una rete".



SPORTAL.IT | 29-01-2019 21:30