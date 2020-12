Il Chievo si rialza, Reggina travolta

Il Chievo riprende la marcia verso l’alta classifica nel secondo anticipo dell’undicesima giornata di Serie B dopo le sconfitte contro Lecce e Frosinone.

Al “Bentegodi” i gialloblù hanno steso senza troppi problemi una Reggina ancora deludente e incappata nella quinta sconfitta nelle ultime sei partite, sei giorni dopo aver battuto il Brescia.

Mattatore per la squadra dell’ex Alfredo Aglietti il bomber Francesco Margiotta, autore di una doppietta, al 25′ del primo tempo e al 12′ del secondo, due reti fotocopia su altrettanti assist di Canotto.

Calabresi di fatto mai in partita, troppo rinunciatari e travolti già nel primo tempo almeno a livello di occasioni prodotte. Il Chievo ha sprecato tanto, dilagando nella ripresa, ma dopo un palo di Lafferty che ha sfiorato l’1-1 in avvio di secondo tempo. Nel finale il tris di testa di Rigione, poi Chievo in dieci per la doppia ammonizione a Cotali.

OMNISPORT | 11-12-2020 23:13