Il Chievo si riavvicina a Viola

Il futuro di Nicolas Viola è ancora un'incognita.

Nelle scorse settimane l'affare con il Chievo sembrava in dirittura d'arrivo ma la trattativa non si concretizzò, compilice l'esito ancora incerto della sentenza sulla permanenza in A dei clivensi.

Nelle ultime ore, però, il Chievo avrebbe deciso di offrire una cifra vicina ai quattro milioni di euro per convincere il ventottenne a trasferirsi alla corte di Lorenzo D'Anna.

SPORTAL.IT | 02-08-2018 11:40