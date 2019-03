Il Chievo urla contro gli arbitri

Il direttore sportivo del Chievo Giancarlo Romairone si scaglia contro gli arbitri al termine del match con il Milan: "Ogni settimana c’è un episodio a nostro sfavore e non è possibile. Oggi c’è stata una barriera a 13 metri invece che a 9 metri, sul secondo gol c’erano un fuorigioco e un fallo. Fateci perdere serenamente le nostre partite. Siamo stanchi di fare da legislatura sulla Var. Purtroppo il Chievo non fa notizia e di quanto succede tutte le volte non se ne parla".

"Ogni giorno dobbiamo ripartire da capo, fateci perdere sul campo. Vorremmo perdere perché siamo scarsi non per cose collaterali al campo. Il mister parlerà della partita e di una buona prestazione. Ho finito le parole, non voglio più parlare con gli arbitri e lo farò con le televisioni".

SPORTAL.IT | 09-03-2019 23:15