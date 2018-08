Il Cholito invocato dai tifosi dell'Atletico

Dopo aver assistito al match contro il Chievo, la famiglia Simeone si è concessa una giornata di riposo tra le colline toscane.

Il tecnico dell'Atletico Madrid ha poi postato sui propri account social una foto in cui viene inquadrato con il figlio Giovanni e la piccola Francesca, sorella del Cholito.

Diversi tifosi biancorossi hanno commentato la foto con un "Traetelo al Atletì" ("Portalo all'Atletico") che in pochi minuti è diventato virale, inaugurando una campagna social per promuovere il trasferimento dell'attaccante viola in Spagna.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 12:15