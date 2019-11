Il Cibali perde il suo eroe

Mentre la squadra appena tornata nelle mani di Cristiano Lucarelli tenta una difficile risalita nel girone C di Serie C, il Catania perde un pezzo della propria storia.

È infatti scomparso all’età di 85 anni Salvador "Todo" Calvanese, protagonista degli anni '60 della società etnea. Nato a Buenos Aires il 17 agosto 1934, l'attaccante argentino scrisse pagine indelebili della storia rossazzurra, su tutte l'epica giornata del "Clamoroso al Cibali", la partita del 4 giugno 1961 contro l'Inter, in cui Calvanese segnò la rete del definitivo 2-0 spegnendo le speranze dei nerazzurri di restare in corsa per lo scudetto nel testa a testa con la Juventus.

Quell’anno il Catania chiuse all’ottavo posto. Nell'arco della sua esperienza a Catania, l’argentino collezionò 132 presenze realizzando 29 reti. In Italia ha giocato anche con Genoa e Atalanta.

SPORTAL.IT | 06-11-2019 00:23