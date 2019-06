Il Cittadella non rinuncia alla A: "Ci riproveremo"

Il Cittadella non vuole arrendersi e anche nella prossima stagione tenterà l'assalto alla serie A. Questo è ciò che ha assicurato il presidente dei granata: "Abbiamo dato un bel messaggio all'Italia, quello che anche una piccola realtà come noi può sognare la serie A. Speriamo sia soltanto un rinvio, ci riproveremo".

"Voglio dirlo sinceramente – ha aggiunto -, ero convinto che questa sarebbe stata la festa della promozione. Trovare le parole adatte per descrivere le mie sensazioni non è facile, ma prevale l'orgoglio per il lavoro che avevamo fatto. A venti minuti dalla fine eravamo promossi, poi purtroppo si è verificato qualcosa che ha fatto finire il nostro sogno".

SPORTAL.IT | 05-06-2019 21:57