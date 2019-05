Il Cittadella si suicida, sorriso Benevento

Il Benevento ipoteca la finale playoff grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Cittadella nella prima semifinale di andata. Al “Tombolato” la squadra di Bucchi ribalta la partita nel finale e ora al “Vigorito” potrà anche permettersi di perdere con un gol di scarto senza far prolungare la gara ai supplementari.

Rammarico per i granata che dopo aver tremato in avvio per un palo di Coda si erano portati in vantaggio al 10’ con un gol in mischia del difensore Proia. I veneti avevano gestito la reazione degli avversari per tutto il primo tempo, ma in avvio di ripresa lo stesso Proia si è ingenuamente fatto espellere per doppia ammonizione.

Il forcing del Benevento si è comunque concretizzato solo nel finale: al 31’ uno sciagurato retropassaggio di Rizzo ha offerto a Insigne il pallone del pareggio, al 38’ Coda ha girato in rete un cross dello stesso Insigne.



SPORTAL.IT | 21-05-2019 22:57