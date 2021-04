Il City in Germania

Il fascino tipico dei duelli anglo-tedeschi, l’emozione di una qualificazione in bilico e l’importanza della posta in palio fanno di Borussia Dortmund-Manchester City una sfida imperdibile.

Andamento match d’andata

Una rete di Foden allo scadere ha permesso al Manchester City di piegare un Borussia Dortmund coriaceo: passati in svantaggio in avvio di partita, i vice campioni di Germania avevano ritrovato la parità al minuto 84. Haaland? Opposto alla squadra che fu di suo padre, il talentissimo norvegese non ha brillato.

Riepilogando: per eliminare il Borussia e accedere alle semifinali di Champions League, i ragazzi di Pep Guardiola possono accontentarsi di un pareggio.

Altri dati

Soltanto quinto in Bundesliga, il Borussia Dortmund, che sabato ha sbancato Stoccarda con un pirotecnico 3-2, non perde un match casalingo di Champions League dal 5 marzo del 2019: 5-3-0 nel periodo.

Reduce dal ko interno con il Leeds United, il Manchester City detta legge in Premier League ed è imbattuto in Champions League: 8-1-0 impreziosito da 7 clean sheet.

La nostra previsione

A disposizione di Edin Terzić, che in dicembre ha rimpiazzato lo svizzero Lucien Favre, c’è un gruppo di buon livello nel quale spiccano il difensore Hummels, la “bandiera” Marcos Reus, il rientrante Thorgan Hazard e – ovviamente – Erling Haaland.

Il City, però, ha tutte le carte in regola per arrivare a Istanbul: puntiamo sul bis di De Bruyne e compagni.

