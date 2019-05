Il City rischia esclusione dalla Champions, Juve alla finestra

Un’indiscrezione che arriva dagli Usa potrebbe rivoluzionare i piani della Juventus sul prossimo allenatore. Domani ci dovrebbe essere l’attesissimo faccia a faccia tra Allegri ed Agnelli ma la bomba lanciata dal New York Times potrebbe sparigliare le carte: Il Manchester City rischierebbe la squalifica dalla prossima Champions League. Si parla di indagini in corso sui campioni d’Inghilterra allenati da Pep Guardiola. Il motivo della possibile sanzione sarebbe legato agli acquisti record finalizzati dal club negli scorsi anni, presunte irregolarità finanziarie commesse nel 2014, violazioni del fairplay finanziario che potrebbero costare caro al club allenato da Pep Guardiola.

L’UEFA – La decisione della Uefa potrebbe essere già annunciata in settimana. Già il Guardian nel mese di dicembre ipotizzava un blocco del mercato per una sessione a carico del club, ma ora la società inglese rischierebbe più di uno stop forzato alle trattative. L’incontro con la delegazione del City, nel mese di aprile, non avrebbe soddisfatto alcuni ispettori Uefa riguardo alle risposte fornite in materia finanziaria. E secondo il New York Times, il massimo organo calcistico europeo dovrebbe colpire il City a causa di una serie di contratti di sponsorizzazione “gonfiati”.

IL CONTRATTO – Non è chiaro se l’eventuale divieto alla Champions League, qualora venisse effettivamente imposto, sarebbe applicato nella prossima stagione o nell’edizione 2020/2021 ma di sicuro avrebbe contraccolpi pesanti. Ecco dunque che il futuro di Guardiola al City potrebbe essere in bilico. Il tecnico spagnolo ha un contratto fino al 2021 ed intendeva rispettarlo ma senza Champions i giochi potrebbero cambiare. Dopo aver vinto la Premier, Guardiola ha come mission vincere la coppa delle grandi orecchie al City. Non parteciparvi equivarrebbe ad azzerare ogni stimolo. Una squalifica europea potrebbe convincere il manager a lasciare la sponda blu di Manchester con due anni di anticipo rispetto alla fine del suo contratto e ad accettare la sfida della Juve che quella coppa la sogna come e più di lui.

