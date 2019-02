Il City vince e aggancia il Liverpool

Il Manchester City vince per 2-0 sul campo dell’Everton nell’anticipo della 27esima giornata, mentre deve ancora giocarsi la 26esima.

Ai Citizens è stato permesso di giocare mercoledì sera in vista della finale di Carabao Cup contro il Chelsea di Maurizio Sarri in programma domenica 10 alle 17.

Due reti divise per tempo e siglate nei minuti di recupero bastano al City per uscire da Goodison Park e agganciare il Liverpool in testa alla Premier League a quota 62 punti.

In gol il difensore Laporte e Gabriel Jesus.

SPORTAL.IT | 06-02-2019 22:55