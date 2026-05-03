Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Il club curdo dell'Amedspor per la prima volta nella Serie A turca

Pubblicato:

Risultato storico per l’Amedspor, la piccola squadra di Diyarbakir, principale citta’ a maggioranza curda della Turchia. Il club del Sud-Est del Paese si e’ aggiudicato per la prima volta la promozione in Super Lig, una vittoria che va ben oltre il calcio. Appena terminata la partita, pareggio per 3-3 contro l’Igdirspor, la numerosa comunita’ curda e’ scesa in strada per festeggiare il passaggio nella prima divisione turca.

Il club curdo dell'Amedspor per la prima volta nella Serie A turca

Leggi anche:

Studio Bonardo

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio