Risultato storico per l’Amedspor, la piccola squadra di Diyarbakir, principale citta’ a maggioranza curda della Turchia. Il club del Sud-Est del Paese si e’ aggiudicato per la prima volta la promozione in Super Lig, una vittoria che va ben oltre il calcio. Appena terminata la partita, pareggio per 3-3 contro l’Igdirspor, la numerosa comunita’ curda e’ scesa in strada per festeggiare il passaggio nella prima divisione turca.
Il club curdo dell'Amedspor per la prima volta nella Serie A turca
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