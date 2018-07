Il "Cobra" sputa veleno

"Buttati 110 anni di storia. Mancanza di responsabilità e trasparenza da parte della società". Sandro Tovalieri, storico ex giocatore del Bari, ha commentato così la vicenda relativa al fallimento del club biancorosso, ai microfoni di RMC Sport. "Fa male, i tifosi non meritano tutto questo – ha continuato il 'Cobra' -. Casi come Bari, Foggia, Parma e tanti altri fanno capire che dovrebbero esserci più controlli da parte del sistema. Questo non è un calcio vero, autentico. Normale il disamoramento. Il calcio deve essere pulito nel rispetto di chi fa sacrifici per questo sport, nel rispetto dei tifosi".

E prova a tracciare la via che dovrà seguire la nuova società: "Il Bari deve ricominciare da zero e tornare alla trasparenza per poter ripartire. Il presidente ha rinnovato i contratti, fatto acquisti, fatto cominciare il ritiro. La squadra non è stata iscritta per 3 mln di euro. Storia assurda e non chiara. In Italia ci sono club che possono acquistare Cristiano Ronaldo e altre che spariscono annullando 110 anni storia".

SPORTAL.IT | 17-07-2018 14:40