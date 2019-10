Il Comandante Camilli punge il Monza

Il sogno di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani di riportare in Serie A il Monza in due anni sembra poter prendere forma grazie all'ottimo inizio di stagione della squadra di Cristian Brocchi, già regina indisturbata del girone A della Serie C.

Il raggruppamento in cui sono stati inseriti i brianzoli sembra mancare di una degna rivale per Chiricò e compagni, particolare, quest'ultimo, che è stato fatto notare con un pizzico di sarcasmo e ironia dal presidente della Viterbese Piero Camilli nel corso di un'intervista a 'Il Messaggero': "Hanno fatto ancora una volta i gironi su misura per il Monza, le avversarie principali sono Renate, Giana, Pontedera. Gli hanno confezionato un campionato ridicolo… Come diceva qualcuno a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca” le parole di fuoco del 'Comandante'.

La Viterbese è stata invece inserita nel girone C, attualmente comandato dalla Ternana.

SPORTAL.IT | 10-10-2019 20:53