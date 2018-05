Il commovente saluto di Gigi Buffon a Pjanic

E' quasi finita. Non ha ancora annunciato ufficialmente l'addio alla Juventus, ma per Gianluigi Buffon è già tempo di saluti.

Il capitano dei bianconeri ha regalato una sua maglia con dedica personalizzata al centrocampista della Vecchia Signora Miralem Pjanic. Il commiato del portierone bianconero è affettuoso: "Ciao Bosnia. È stato bello conoscerti e condividere belle emozioni! Sei stato una gran sorpresa".

Pjanic ha mostrato orgoglioso la divisa su Instagram e ha scritto "Grazie #1". Le sfide contro Bologna, Roma, Verona e la finale di Coppa Italia saranno le ultime di Buffon come numero uno dei bianconeri.

La prossima stagione potrebbe portare a grandi rivolgimenti nel mondo juventino. Oltre a Buffon, potrebbe lasciare il club piemontese anche Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha firmato la scorsa estate un contratto fino al 2020, ma in verità non ha ancora sciolto le riserve per la prossima stagione: le tentazioni estere sono ghiottissime, a cominciare da Arsenal e Chelsea. Il mister livornese, che sta per portare a casa il quarto scudetto in quattro anni sulla panchina bianconera, oltre a tre Coppe Italia (e una finale in arrivo) e due finali di Champions League, prende tempo ma la Vecchia Signora non aspetta: i dirigenti della società torinese avrebbero individuato il suo sostituto in Massimo Carrera, attuale allenatore dello Spartak Mosca, che avrebbe superato nelle ultime ore la concorrenza del tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Giocatore bianconero dal 1991 al 1996, Carrera conosce bene l'ambiente ed è stato uno dei collaboratori più stretti di Antonio Conte nel triennio del mister leccese che ha segnato la rinascita della Vecchia Signora. Carrera ha vinto il titolo nazionale russo nel 2017 e in questa stagione è secondo a quattro lunghezze dalla Lokomotiv, a un passo dal titolo, ma tre punti davanti allo Zenit di Roberto Mancini, papabile ct della Nazionale.

Sul fronte mercato calciatori, la Juventus avrebbe allacciato i contatti con il Milan per Giacomo Bonaventura. Secondo quanto riporta Premium Sport, il club bianconero è pronto a offrire 25 milioni di euro per l'ex Atalanta. Il Diavolo alzerà sicuramente il prezzo ma il giocatore non è incedibile e se arriverà l'offerta giusta potrebbe ritrovarsi sotto la Mole nella prossima stagione. Questo affare non escluderebbe le altre trattative attualmente sul tavolo della Vecchia Signora per Emre Can e Morata.

SPORTAL.IT | 02-05-2018 16:00