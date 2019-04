Il Como diventa americano

Ancora un cambio di proprietà per il Como. Secondo quanto riporta 'TuttoSerieD' mancherebbe solo l’ufficialità per sancire il passaggio di consegne al timone del club lariano, al termine di una trattativa che sarebbe stata condotta segretamente ed è giunta ai dettagli.

La società starebbe infatti per essere rilevata da un fondo americano e tra i nuovi proprietari ci sarebbero anche alcuni imprenditori slavi. Il Como è attualmente di proprietà della Nicastro Group che ha raccolto il club nel 2017 in Serie D dopo il fallimento della gestione Porro, con la quale i lariani si sono spinti fino alla Serie B nella stagione 2015-2016, avventura durata però solo una stagione.

Attualmente la squadra è in lotta con il Mantova nel girone B di Serie D per tornare tra i professionisti. Non sono stati svelati i contorni economici dell’operazione, ma i costi potrebbero lievitare in caso di promozione in Serie C.



SPORTAL.IT | 03-04-2019 11:25