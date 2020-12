Il Como esonera Banchini

Salta un’altra panchina in Serie C.

Il Como ha infatti comunicato di aver sollevato dall’incarico l’allenatore Marco Banchini all’indomani del deludente pareggio casalingo per 0-0 contro il Piacenza penultimo in classifica.

All’allenatore di Vigevano, sulla panchina lariana dalla stagione 2018-2019, non è bastato il quinto posto in classifica con 21 punti e una partita in meno rispetto alle prime tre della classe, Renate, Pro Vercelli e Carrarese.

La squadra è stata temporaneamente affidata al vice Giacomo Gattuso, bandiera del Como da giocatore, in coppia con Massimiliano Guidetti.

OMNISPORT | 01-12-2020 15:37