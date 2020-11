Il comunicato del Torino: "Positivi due calciatori, sono in isolamento"

Nuovi casi di positività al Coronavirus in casa del Torino.

A due giorni dalla partita contro l’Inter, la società granata ha emesso una nota per comunicare che due calciatori, di ritorno dalle rispettive Nazionali, sono risultati positivi al tampone.

“Il Torino Football Club comunica che due calciatori, di ritorno dagli impegni con le loro Nazionali, sono risultati positivi al tampone molecolare eseguito prima del rientro nel gruppo squadra al Filadelfia. I due tesserati sono già stati posti in isolamento e ora seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario”.

Non sono stati resi noti i nomi degli interessati, che comunque saranno out per la trasferta in programma domenica pomeriggio a San Siro.

Due problemi in più per Giampaolo, colpito a propria volta dal virus e bisognoso di risultati incoraggianti per puntellare la propria panchina.

OMNISPORT | 20-11-2020 17:57