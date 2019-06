Il consiglio di Crudeli: Milan, non fare questo errore

Quella passata è stata un’altra stagione di sofferenza per Tiziano Crudeli. Il giornalista-tifoso del Milan, volto noto di 7Gold, è diventato spesso virale sul web per le due reazioni di rabbia (oltre che di esultanza per i gol) alle disavventure della sua squadra del cuore ma aspetta con ansia di rifarsi. Il nuovo corso, con Maldini e Boban dirigenti e Giampaolo in panchina, lo porta ad essere ottimista per un rinnovamento che possa riportare il Milan in alto.

IL SUGGERIMENTO – Parlando a Radio Sportiva Crudeli dà suggerimenti di mercato ed indica un errore da non commettere: “Il Milan a centrocampo deve fare degli acquisti di qualità, per rifornire gli attaccanti. Sensi potrebbe dare molta qualità. Giampaolo giocherà con 4-3-1-2, pertanto non darei via Cutrone. Con Giampaolo il Milan adotta una nuova filosofia. A me la sua Samp è piaciuta e con il Milan ha giocato 2 buonissime partite”.

L’OBIETTIVO – Crudeli vede segnali positivi anche dal rinnovamento della dirigenza (“Maldini, Boban e Massara sono garanzie di competenza. Le speranze sono tante”) ma si è già illuso tante volte che non vorrebbe ricascarci (“bisogna stare con i piedi piantati per terra”). Sarà difficile fare meglio dell’Inter perchè anche a suoi avviso i cugini alle spalle hanno una società solidissima e disponibilità superiori ma la speranza di un campionato all’altezza del blasone rossonero resta: “Il Milan deve tornare competitivo ed avere un gioco all’altezza della situazione. Tutte le squadre sulla carta si stanno rinforzando quindi anche noi dobbiamo avere una squadra competitiva, almeno per arrivare in Champions”.

