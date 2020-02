Il consiglio di Ravezzani: “Milan eviti scelta senza senso”

Il rigore fischiato da Valeri in favore della Juventus nei minuti di recupero della semifinale d’andata di Coppa Italia tiene banco sui social network, sia sulle pagine dedicate al Milan che su quelle di fede bianconera.

La scelta da evitare

Tra gli addetti ai lavori, però, c’è chi prova a concentrarsi sulle prestazioni delle due squadre, come Fabio Ravezzani, che su Twitter s’è speso in un elogio alla squadra di Stefano Pioli, protagonista a suo dire di una prova di grande spessore contro i campioni d’Italia.

“Gran bel Milan e Juve davvero deludente – scrive il giornalista su Twitter -. Rebic il migliore dei rossoneri, Dybala tra i suoi. Valeri sbaglia molto. Giuste le ammonizioni. Tre episodi limite in area del Milan. Il rigore ci può stare. Resta la sensazione che la Juve sia ancora troppo lontana dal suo livello”.

Nonostante ciò, però, la crescita dei rossoneri va sottolineata. E non è detto che si fermi, soprattutto se la dirigenza deciderà di confermare l’attuale allenatore a cui Ravezzani rivolge un elogio in un altro tweet.

“Comunque Pioli sta facendo veramente un ottimo lavoro”. Motivo per cui, secondo il giornalista, gli andrebbe concessa una chance. O, quantomeno, la possibilità di lavorare in serenità, senza nuove voci circa la sua permanenza in rossonero. “Va confermato?” gli chiede un follower. E Ravezzani: “Dipende dall’alternativa. Ma segarlo già adesso non ha senso”.

L’unica alternativa

Più avanti il giornalista rende più chiaro il concetto, spiegando che Pioli va sostituito “Se hai Allegri sì, altrimenti perché cambiare?”. Mattia, altro follower, concorda con Ravezzani: “Sì, gestione perfetta anche delle polemiche post gara in una partita in cui gli è girato tutto a favore, un signore”.

Non tutti, però, sono d’accordo. “Si ma usciremo dalla Coppa Italia e abbiamo perso il derby… – ricorda Dacala – ho paura che queste due beffe possano togliere motivazioni ed energia alla squadra… le prossime partite le vedo male”.

Luca vota per cambiare gestione: “Pioli ha i suoi soliti due mesi dove vince perchè le sue squadre corrono e girano al top… ma alle prime difficoltà si scioglie. Film già visto a Roma, Milano e Firenze”. Infine Tiziano si dice sicuro dell’addio di Pioli: “A luglio sarà cacciato”.

