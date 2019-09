Il contrattacco di Wanda Nara dopo la foto dell'ex Maxi Lopez

Basta un selfie, pubblicato con annessa didascalia, sul proprio profilo Instagram, per riaccendere le tensioni – mai sopite – tra Wanda Nara e l’ex marito, Maxi Lopez. Per l’attaccante argentino, padre dei suoi tre figli maschi, la questione è di natura affettiva anche se Wanda attraverso il suo avvocato, Ana Rosenfeld, ha ribadito in diverse circostanze di soffrire per il mancato pagamento degli alimenti per i tre ragazzi che vivono attualmente con la madre, Mauro Icardi e le sorelle più piccole, Francesca e Isabella, nate dall’unione della showgirl con l’ex interista.

Il tema, come spesso avviene nelle separazioni, è assai delicato perché investe una famiglia e dei bambini al centro di una disputa che prosegue de facto dalla separazione tra i due, giunti in Italia grazie all’ingaggio da parte del Catania di Maxi Lopez (oggi al Crotone).

Le lamentele sulle visite mancate, da parte del padre ai suoi ragazzi, erano già state palesate da Wanda Nara attraverso il proprio rappresentante legale e rese pubbliche. Da qui una sequenza di interviste e smentite e reciproche accuse. Il tutto mentre la moglie-agente di Icardi negoziava il trasferimento di Mauro da Milano a Parigi, come soluzione temporanea e inevitabile seguita alla frattura tra la irruenta Wanda e la dirigenza interista.

Come spiega la rivista Caras, Ana Rosenfeld, legale della signora Icardi, ha commentato le foto social diffuse da Maxi Lopez, ricordando come Wanda non abbia mai proibito al suo ex di vedere i suoi figli contrariamente al tono della didascalia che accompagna il selfie.

“Era lui che non li avrebbe visti o che non pagava i biglietti perché i ragazzi andassero in Brasile quando era in Brasile. I bambini erano sempre nello stesso posto in cui potevano incontrare il padre. Anche al telefono. Sono dieci mesi che non si prende cura dei ragazzi e che non si preoccupa se mangiano o non mangiano, ma in questo senso per Wanda è un problema economico e io lavoro per quello. Sono passati dieci mesi senza che pagasse gli alimenti, saranno undici”, ha precisato l’avvocata.

VIRGILIO SPORT | 10-09-2019 12:59