Il Coronavirus fa cambiare pelle al Vicenza

Con appena due punti conquistati in quattro partite il Vicenza non è certo stato protagonista di un inizio di campionato all’altezza delle aspettative di società e tifosi.

A Ferrara contro la Spal è maturata nei minuti di recupero la seconda sconfitta stagionale, peraltro al termine di una gara che ha visto i giocatori di Di Carlo scendere in campo con una tenuta… vintage.

Gli appassionati più attenti avranno infatti notato come la maglia da trasferta utilizzata dai veneti fosse la stessa della scorsa stagione in Serie C.

A svelare il motivo è stata la testata ‘Trivenetogoal.it’: a causa della pandemia di Coronavirus, infatti, ci sono stati rallentamenti circa la fornitura del materiale, così le seconde maglie della stagione in corso hanno subito forti ritardi di consegna.

OMNISPORT | 26-10-2020 18:50