Il Coronavirus preoccupa la Formula 1: Toto Wolff dice la sua

L’allarme per la diffusione del Coronavirus sta rivoluzionando i calendari sportivi in tutte le zone in cui sono stati registrati dei contagi, e secondo Toto Wolff anche il calendario 2020 della Formula 1, che ha già visto delle variazioni prima ancora dell’inizio ufficiale della stagione, potrebbe subire ulteriori modifiche.

“Penso che il propagarsi del Coronavirus possa influire anche sul normale svolgimento della Formula 1 – ha dichiarato il team principal della Mercedes a ‘Sky Sport’ -. Questo perche’ una settimana fa era tutto normale e adesso in Italia e altri Paesi la situazione è totalmente diversa. Può cambiare ancora molto in una settimana. Eventi di sport come la Formula 1, dove c’è molta gente, sono a rischio“.

Fino ad ora, si è deciso per la sospensione forzata del Gran Premio della Cina, primo focolaio dell’epidemia, ma si fanno largo le ipotesi che anche il resto del calendario possa subire un vero e proprio stravolgimento.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’ infatti, rischiano di saltare anche il Gran Premio d’Australia, quello del Bahrain, che sta limitando gli arrivi dall’estero in quelle zone, e quello del Vietnam, dove la permanenza della gara in calendario è sotto continuo monitoraggio.

Il circus, in ogni caso, è riunito a Barcellona per la sessione di test prestagionali, in attesa di novità da parte dei vertici della Formula 1. Nell’intervista a ‘Sky Sport’, Wolff si è espresso anche sul ruolo di favorita della Mercedes: “Noi i più forti? Bisogna essere prudenti – ha detto -. L’anno scorso la Ferrari era andata molto forte nei test e sembrava la favorita e poi in Australia abbiamo vinto noi”.

“Dobbiamo guardare quello che accade nell’ultima giornata, per vedere quali saranno i tempi veloci con meno benzina, ma la verità la vedremo solo a Melbourne” ha aggiunto il team principal del team dominatore della stagione 2019.

SPORTAL.IT | 27-02-2020 16:00