Il Coronavirus stravolge la MotoGp: salta un altro Gran Premio

Come per la serie A e la Formula 1, anche il calendario della MotoGp sta per essere stravolto dall’epidemia di Coronavirus che sta spaventando il mondo. Dopo l’annullamento del Gran Premio del Qatar, che avrebbe dovuto essere la prima gara della stagione l’8 marzo, è stata rinviata anche la corsa in Thailandia, in programma il 22 marzo.

Lo ha annunciato il vicepremier thailandese Anutin Charnvirakul alla AFP. “Non dico che la gara è stata cancellata, dico solo che è rinviata fino a quando non ci sarà permesso di realizzare l’evento. E’ a causa del Coronavirus. Dobbiamo rimandare la gara fino a nuovo avviso. Dobbiamo muoverci in accordo con quello che sta succedendo in tutto il mondo ed è nell’interesse della nazione e dei partecipanti”.

Diversi altri eventi motoristici sono già stati annullati o rinviati a causa del Covid-19, tra cui il Gp di Cina della Formula 1 in programma per il 19 aprile a Shanghai e l’E-Prix di Formula E in programma per il 21 marzo a Sanya, in Cina.

“Abbiamo provato a cercare ogni soluzione. Ma in questo momento il Qatar non autorizza l’ingresso a nessuno che sia stato in Italia. E con lo spostamento della Thailandia inizieremo il Mondiale in America in aprile”, ha detto alla Gazzetta dello Sport il capo della Dorna Ezpeleta.

Il Gp di Buriram sarà posticipato nel finale del campionato, anche se il calendario affollato complica tutto.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 09:10