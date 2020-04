Il Cosenza è deciso: "La serie B non può ripartire"

“La Serie B non può ripartire“. Non usa giri di parole Eugenio Guarascio, intervistato in esclusiva da SerieBnews.com a proposito della possibile ripartenza del campionato cadetto. “Solo la Serie A, visti gli interessi economici in ballo, può a mio avviso ricominciare – ha aggiunto il numero uno della squadra calabrese –. Pensi che il valore di tutta la B è pari a quello di Cristiano Ronaldo…”.

Guarascio spiega perché per lui è impossibile riprendere: “Non contiamo molto sul piano economico e non abbiamo nemmeno le strutture, alcune formazioni di B non hanno nemmeno lo stadio o quello che possiedono è inadeguato – ha aggiunto Guarascio ai nostri microfoni – Proprio per questo credo che non ci siano le condizioni per ricominciare a giocare. E poi bisognerebbe ascoltare il parere dei calciatori, che sono circa 600: non penso che tutti siano d’accordo a rischiare la salute. Io sono dalla parte del Governo e del Ministro Spadafora, perché adesso quello che conta è far ripartire innanzitutto le attività produttive, concentrandoci magari sullo sport in generale”.

SPORTAL.IT | 23-04-2020 16:09