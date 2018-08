Il Crotone chiede di essere ammesso in A

Il Crotone chiede l'ammissione in sovrannumero alla Serie A 20181-19. Dopo il via libera della Figc alla serie B a 19 squadre, i pitagorici chiedono di essere inseriti come ventunesima squadra nella massima serie.

"Facendo seguito a tutta la pregressa corrispondenza, considerata la recente modifica dell'art. 50, comma 3 delle NOIF che recita: "Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F."

-Considerato che in vista della quasi certa penalizzazione dell'AC Chievo Verona all'esito dell'udienza fissata per il prossimo 12 settembre;

-Considerato che la penalizzazione avrebbe l'effetto di falsare il regolare svolgimento del prossimo campionato di Serie A che sta per iniziare;

-Previo espletamento degli incombenti a carico degli organi in indirizzo, si chiede l'ammissione di FC CROTONE in sovrannumero al campionato di Serie A 2018/19".

SPORTAL.IT | 14-08-2018 13:40