Il Crotone chiude con tre colpi

Crotone molto attivo in queste ultime ore di calciomercato: la società neopromossa in Serie A corre ai ripari dopo il pessimo avvio di campionato con tre sconfitte in tre partite e chiude per tre rinforzi come Luca Siliigardi, Koffi Djidji e Sebastiano Luperto, tutti in prestito.

La società calabrese ha depositato i contratti dei tre giocatori: Djidji andrà a rinforzare il reparto difensivo dopo l’ultima stagione ai granata, che lo avevano prelevato dal Nantes nell’estate del 2019. Stessa formula per

Luperto, che arriva in prestito secco dal Napoli dopo essere cresciuto nelle giovanili azzurre. Il Crotone puntella così un reparto difensivo che è sembrato il vero anello debole della rosa in queste prime uscite di Serie A: sono infatti ben dieci i goal incassati nelle prime tre giornate dalla squadra di mister Stroppa.

In attacco, invece, arriva Siligardi, che aveva appena rescisso il contratto con il Parma: esterno di velocità e fantasia, potrà dare manforte all’attacco rossoblù.



OMNISPORT | 05-10-2020 21:23