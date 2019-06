Il Crotone ha preso Rutten

Moreno Rutten è un giocatore del Crotone. E' il primo acquisto da parte dei pitagorici: si tratta di un classe 1993, cresciuto calcisticamente nel Feyenoord.

Giocatore di fascia destra, in un centrocampo a cinque, si adatta a giocare anche in mezzo al campo. Dinamico e prestante nella corsa si destreggia con abilità in cross ed assist per i compagni.

Negli ultimi tre anni ha vestito la maglia del VVV-Venlo, che ha contribuito a portare in Eredivisie nel 2017. Nelle ultime due stagioni ha accumulato 62 presenze nella massima serie olandese.

Rutten si è vincolato fino al 2022 con i pitagorici.

SPORTAL.IT | 17-06-2019 17:18