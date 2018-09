Il Crotone si rialza, Nesta si sblocca

Scattano Perugia e Pescara, che affiancano il Padova al secondo posto della classifica alle spalle del Cittadella. Questo il quadro della Serie B dopo la seconda giornata, che precede la sosta per gli impegni delle Nazionali.

A Pescara si vedono ben tre rigori, ma vince la precisione degli abruzzesi, a segno due volte dal dischetto con Cocco nella ripresa, mentre nel primo tempo Giannetti fallisce il tiro dagli undici metri concesso erroneamente (l’attaccante era stato atterrato fuori area). I labronici si svegliano tardi: segna Porcino, Kozak centra il palo, poi Di Gennaro sfiora il 2-2 allo scadere. Poker dell Crotone, che riscatta il tracollo del debutto contro il Cittadella, travolgendo il Foggia: Stroppa infierisce sulla propria ex squadra che crea una sola occasione in tutta la partita, con Mazzeo su papera di Cordaz, poi va sotto e cede di schianto nella ripresa.

Quattro gol anche a Lecce, dove succede di tutto nel finale: la Salernitana rimonta per due volte i salentini, tre reti negli ultimi venti minuti, ma alla fine entrambe rinviano l’appuntamento con la prima vittoria. Alla quarta panchina italiana, Alessandro Nesta si sblocca: il Perugia regola per 2-0 l’Ascoli e sale a 4 punti grazie a una rocambolesca doppietta di Vido, capocannoniere a quota tre reti, a segno in avvio dei due tempi su altrettanti rimpalli (il secondo gol nasce da un clamoroso svarione del portiere marchigiano al rinvio)

Risultati partite domenicali 2a giornata

Crotone-Foggia 4-1

31' Faraoni (C); 49' Firenze (C); 54' Nalini (C); 65' Rohden (C); 93’ Mazzeo (F)

Lecce-Salernitana 2-2

4' Mancosu (L); 72’ Bocalon (S); 81' Falco (L); 91’ Castiglia (S)

Perugia-Ascoli 2-0

7’, 48’ Vido (P)

Pescara-Livorno 2-1

48’ rig., 61’ rig. Cocco (P); 68’ Porcino (L)

Classifica: Cittadella 6; Perugia, Pescara, Padova 4; Spezia, Crotone, Venezia 3; Cremonese, Palermo, Lecce, Salernitana 2; Brescia, Ascoli, Benevento, Cosenza, Verona 1; Carpi, Livorno 0; Foggia -5.

Foggia 8 punti di penalizzazione

SPORTAL.IT | 02-09-2018 23:20