Il ct del Perù: "Caicedo con Neymar e Messi"

Le gesta dell'attaccante della Lazio Felipe Caicedo varcano l'oceano. Secondo il commissario tecnico del Perù, Ricardo Gareca, il centravanti ecuadoriano merita di stare nella lista dei 9 migliori giocatori del Sudamerica.

La Pantera è in buona compagnia: nell'elenco figurano elementi del calibro di Lionel Messi, Neymar, Jorge Valdivia, James Rodriguez, e Luis Suarez. Sono quattro le reti in stagione per il trentenne di Guayaquil, l'arma segreta di Simone Inzaghi per il quarto posto.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 16:00