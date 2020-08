Il Ct della Spagna fa sognare i tifosi dell'Inter

Concreta possibilità di mercato oppure semplice suggestione? Reale o fantasiosa che sia, la voce che vorrebbe Leo Messi all‘Inter continua a sussurrare paroline dolci al cuore dei tifosi dell’Inter. E, dopo la notizia della rottura, forse definitiva, tra la Pulce e il Barcellona, c’è chi crede che il matrimonio col club nerazzurro possa davvero celebrarsi.

Messi, le voci dalla Spagna

In Spagna c’è chi ci crede davvero. L’Inter è tra i club che sono costantemente indicati come possibile destinazione di Messi, qualora la frattura col Barca – che appare insanabile al momento – non dovesse ricomporsi. I nerazzurri di Conte insieme al Manchester City di Guardiola, al Paris Saint-Germain, a qualche altra big inglese e – per pure ragioni di cuore – al Newell’s Old Boys: queste le squadre in cui il fenomeno argentino potrebbe andare a giocare, secondo gli addetti ai lavori e gli esperti di mercato catalani.

Messi: il post dell’allenatore

Sempre dalla Spagna, il Ct della locale nazionale fa sognare i tifosi nerazzurri. Si tratta di Sergio Scariolo, italianissimo allenatore delle Furie Rosse di basket, campione del mondo dopo il trionfo iridato dell’anno scorso in Cina. Tifoso nerazzurro a sua volta. L’immagine pubblicata su Twitter, subito dopo l’annuncio della rottura tra Messi e il Barcellona, è di quelle che fanno sognare i supporter interisti: Messi con la maglia nerazzurra, con sullo sfondo la squadra che festeggia la Champions vinta e il Triplete del 2010. Insomma, una meravigliosa visione. Oppure una profezia?

“Tutti i sogni possono avverarsi”

Subito dopo Scariolo aggiunge, in inglese: “All our dreams come true if we have the courage to pursue them”, vale a dire “Tutti i nostri sogni possono avverarsi se abbiamo il coraggio di inseguirli”. Quasi un invito a Zhang a provarci sul serio. Che Scariolo sappia qualcosa di nascosto? Che abbia parlato con i vertici dello sport iberico, che gli hanno assicurato che la trattativa è possibile?

Inter-Messi, il web ci crede

“Coach, così ci fa venire un infarto”, è la reazione di Giuseppe alla foto postata dal Ct spagnolo. “Coach non scherzare con le nostre coronarie, dicci qualcosa”, è l’invito di un altro supporter. E quando si sparge la voce, sono tantissimi gli interisti che accorrono sul profilo Twitter di Scariolo. Anche il giornalista Marco Barzaghi approva e incrocia le dita: “Grande coach”. E in tanti aggiungono: “Speriamo”.

SPORTEVAI | 26-08-2020 08:55