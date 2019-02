Il cuore di Demetrio Albertini: volontario tra chi non ha nulla

L'ex centrocampista e nuovo responsabile del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, ha deciso di partecipare all'iniziativa benefica "Volontario per un giorno", progetto dell'Opera San Francesco Milano per aiutare in poveri in occasione dei 60 anni della Onlus.

L'ex centrocampista del Milan, vicecampione del mondo nel 1994, ai microfoni del Corriere della Sera ha raccontato la sua esperienza: "C’è chi dice che la beneficienza si fa in silenzio. È una posizione che rispetto, ma secondo me se un “personaggio pubblico” fa del bene, è giusto che si venga a saperlo se raccontato nel modo corretto. L’esempio in questo caso è importante perché è contagioso".

"Conosco l’Opera San Francesco da anni. Nel marzo 2006 quando ho disputato la mia partita di addio al calcio giocato ho donato l’intero incasso all’Osf. Adesso mi hanno chiesto se ero disposto a passare una giornata con i volontari. L’Opera San Francesco è una realtà da difendere in una città che è già tra le più inclusive, ma non si fa mai abbastanza".

"Mi sono occupato dell’accoglienza di chi viene a fare una doccia calda, consegnando asciugamano, sapone, shampoo, l’occorrente per la barba e vestiti puliti. È un settore delicato, molto più della mensa dove sono andato dopo, perché si viene a contatto con l’intimità delle persone che a volte non hanno nemmeno un posto per l’igiene personale. Alcuni mi hanno riconosciuto e abbiamo parlato del calcio di oggi e di quello di quando giocavo io. Ho trovato persone di tante nazionalità, molti provenienti dall’area balcanica e dall’Africa. Ma almeno un terzo erano italiani sopra i 55-60 anni. Questo fa riflettere molto".

"Ho visto in queste persone una grande dignità. Mi ha colpito quella persona che ha rinunciato ad avere una felpa nuova perché ne aveva già una e voleva lasciarla a chi sarebbe venuto dopo di lui. E con questi giorni di freddo a Milano, se si rimane per strada tutto il giorno avere un indumento in più può fare la differenza. Critiche o strumentalizzazioni? Non mi interessa. Io ho dato il mio contributo con il cuore. In casi come questo i calciatori e i dirigenti non devono aver paura di esporsi a critiche. Per veicolare una buona azione il loro esempio è importante", ha spiegato l'ex calciatore.

