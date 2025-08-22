Il cuore grande della Dinamo Sassari: dopo 6 anni Polonara torna in Sardegna. "Lo aspetteremo finché ce ne sarà bisogno"

Bellissimo gesto della Dinamo Sassari che ha offerto a Polonara un contratto per la prossima stagione, decidendo di aspettare il rientro dopo le cure

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

A Sassari hanno un cuore grande così. Talmente grande da accogliere di nuovo a braccia aperte uno che da quelle parti ha lasciato un segno indelebile, e che adesso si ritrova costretto a combattere una battaglia molto più infida di migliaia di partite. Achille Polonara però sa di avere un lido di approdo sicuro: non appena la leucemia mieloide che da due mesi lo sta costringendo a continui cicli di cure lo lascerà in pace, nello spogliatoi del Palaserradimigni un posto gli sarà stato tenuto al caldo. Perché la Dinamo ha deciso di offrirgli un contratto per la stagione 2025-26, naturalmente da esercitare nel momento in cui Achille potrà tornare a giocare.

Sei anni dopo Achille torna dai “Giganti”

Non è soltanto una trattativa a livello di mercato, quanto soprattutto una straordinaria dimostrazione di affetto e riconoscenza verso un ragazzo che a Sassari in tempi non sospetti ha dato tanto. Un biennio che da quelle parti tutti ricordano con affetto e trasporto: dal 2017 al 2019 Polonara ha vestito la maglia della Dinamo conquistando una FIBA Europe Cup e una Supercoppa, soprattutto sfiorando uno scudetto che avrebbe avuto del clamoroso, perso dopo un’estenuante serie di finale contro la Reyer Venezia, finita soltanto a gara 7.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Di lì a poco sarebbe passato al Baskonia, prima tappa di un giro continentale che avrebbe toccato altre piazze come Fenerbahce, Efes Anadolu, Zalgiris Kaunas e infine Bologna, sponda Virtus, con la quale s’è laureato campione d’Italia lo scorso giugno.

Sassari come tappa fondamentale di un percorso che è andato sempre progredendo, e che dopo la malattia potrebbe riconsegnarlo al massimo campionato italiano come uno dei valori aggiunti inseriti a roster dai sardi.

Achi commosso: “Onorato e felice di essere tornato a casa”

Nel comunicato col quale la Dinamo ha annunciato il ritorno di Polonara si specifica che tutto questo potrà avvenire “una volta che le condizioni glielo consentiranno. A Sassari, una volta ripresosi, Achille potrà proseguire la propria carriera con la serenità di un ambiente familiare e al tempo stesso vivere quotidianamente il gruppo dei “Giganti”, condividendo il cammino che nei prossimi mesi lo riporterà proficuamente sul parquet”.

Nessun vincolo temporale, solo la voglia di aspettarsi a vicenda. “Sono estremamente felice e onorato di poter tornare a casa”, ha commentato Achille. “Ringrazio il presidente Stefano Sardara, l’amministratore delegato Francesco Sardara, il direttore generale Jack Devecchi e l’allenatore Massimo Bulleri per avermi dato questa opportunità in un momento delicato dal punto di vista personale. Sono convinto che la Dinamo farà una grande stagione e insieme ci potremo togliere delle belle soddisfazioni! Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti presto!”.

Polonara è “virtualmente” parte integrante anche dello staff della nazionale di Pozzecco attraverso Synergy, una piattaforma dati di analisi video e statistiche col quale supporta lo scouting degli assistenti del CT in questa fase di preparazione a EuroBasket, che stasera vedrà gli azzurri scendere in campo ad Atene alle 19 nel secondo match del Torneo dell’Acropoli, opposti alla Grecia.