Il Darussafaka conferma: Belgrado

Il Darussafaka, attraverso un post pubblicato sui propri social, ha confermato che la gara di Eurocup con la Virtus Bologna si giocherà giovedì a Belgrado, la capitale della Serbia, alle 20.15 ora turca (le 18.15 in Italia). Alla Stark Arena, per volontà delle autorità locali, non sarà consentito l’accesso agli spettatori. Il Darussafaka avrebbe preferito giocare a porte aperte in Germania, nazionale nella quale vivono tantissimi immigrati turchi.

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus) nel Paese, in ragione dei casi registrati in Iran, in Italia e in Corea del Sud, le autorità turche hanno disposto fino a nuovo ordine la sospensione del traffico aereo con questi Paesi. In particolare, a partire dalle ore 24:00 del 29 febbraio 2020, le autorità turche hanno sospeso le autorizzazioni a tutti vettori di provenienti dall’Italia per nuovi voli destinati al trasporto passeggeri.

SPORTAL.IT | 04-03-2020 10:42