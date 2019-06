Il decano Rai insiste: Sarri non allenerà la Juve

Mario Mattioli tiene ancora accesa la fiammella della speranza. Molti tifosi della Juventus si aggrappano ai Tweet del decano Rai per continuare a sognare un – sempre più improbabile – approdo di Pep Guardiola sulla panchina della Juventus. Un’eventualità ormai remotissima, visto che l’annuncio di Maurizio Sarri sembra davvero prossimo.

Il Tweet – L’ultimo della pioggia di Tweet dedicati all’argomento da Mattioli è sibillino: “Con un cordiale saluto a tutti, ribadendo la mia convinzione professionale sul fatto che Maurizio Sarri non sarà il prossimo allenatore della Juve, attendo su questo argomento mi taccio, attendendo solo notizie ragionevolmente coerenti prima di fare nomi”. Già nei giorni scorsi il giornalista Rai aveva ribadito a più riprese la certezza, suffragata da alcune rivelazioni confidenziali, che l’ex allenatore del Napoli non si sarebbe accomodato sulla panchina bianconera.

Le reazioni – E i tifosi della Juventus? Sono divisi. Alcuni ironizzano, altri si lasciano prendere dall’entusiasmo. “Mi auguro che sia come afferma Lei per Guardiola. Ma come mai ne è così certo?”, chiede Alfredo. “Credo difficile se non impossibile l’approdo di Sarri in Bianconero“, la risposta di Mattioli. “Siamo aggrappati a te, la nostra ultima speranza”, arriva a scrivere Ji Karl One. I non juventini si lasciano invece andare al sarcasmo e a commenti pungenti. “Ma questo è un fake dai non può essere”, sottolinea indignato Trebodré, tifoso milanista. “Buongiorno Mario, anche io attendo comunicati prima di dare le cose per ufficiali”, ironizza Pasquale. E infine Renzo: “Marione ho fede in te e in ma qui si inizia a ballare sui cadaveri dei guardiolisti”.

SPORTEVAI | 15-06-2019 09:44