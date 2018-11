Il derby calabrese va al Cosenza

Il derby calabrese che chiude la giornata di serie B fra Crotone e Cosenza viene vinto dagli ospiti.

Partita combattuta e dall’alto tasso di aggressività: le due squadre tornano negli spogliatoi dopo 45 minuti in 10 uomini. Espulsione diretta per Martella e Maniero per doppia ammonizione.

Il match viene deciso al 74esimo da Idda e permette alla squadra di Braglia di tornare a vincere dopo più di un mese e salire a quota 11 punti, uno in meno proprio del Crotone.

La cura Oddo sembra non funzionare per i pitagorici. L’ex tecnico di Pescara e Udinese non ha ancora conquistato i tre punti dopo essere approdato sulla panchina dei calabresi dopo tre gare dove ha raccolto un punto per il pareggio contro il Carpi e due sconfitte fra Perugia e Cosenza.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 23:35