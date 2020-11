Il Derby County dà una chance a Wayne Rooney

Una nuova avventura e una nuova grande occasione per Wayne Rooney, chiamato a guidare il Derby County dopo la precedente esperienza da giocatore-assistente. Il campione inglese era infatti già vice di Phillip Cocu, esonerato sabato dai Rams.

Si chiude l’esperienza del tecnico olandese, subentrato a Frank Lampard nell’estate del 2019: pesa l’ultimo posto in classifica in Championship attualmente occupato dal club che ora ha affidato la completa guida a Rooney.

L’ex Manchester United avrà il compito di risollevare una situazione resa pesante dopo una sola vittoria conquistata in 11 partite: per il momento sarà solo allenatore ad interim, il suo compito è quello di convincere la dirigenza per un’eventuale conferma in vista delle prossime stagioni.

Queste le parole di Rooney dopo la nomina: “Mi dispiace che Philip e il suo staff abbiano lasciato il club e voglio ringraziarlo personalmente per tutto il suo aiuto e incoraggiamento in questi mesi di lavoro. La cosa più importante ora è iniziare a salire in classifica”.

OMNISPORT | 14-11-2020 22:08