Il derby del Bosforo sorride a Orro: Sylla firma 21 punti ma il Galatasaray cede al tiebreak al Fenerbahce

Derby spettacolo a Istanbul, dove il Fenerbahce ha sconfitto 3-2 il Galatasaray nel primo confronto diretto tra Orro e Sylla. Alessia ha dispensato palloni a manetta, Myriam ha firmato 21 punti

È stata l’ultima ad arrendersi, Myriam Sylla, ma il primo derby del Bosforo contro l’amica del cuore Alessia Orro ha sorriso ancora una volta alla giocatrice sarda. Col Fenerbahce che l’ha spuntata sul Galatasaray al termine di una partita da batticuore, chiusa al quinto set dopo oltre due ore di pura battaglia agonistica, nella quale non sono mancati sguardi e qualche occhiataccia “buona” sottorete tra le due giocatrici italiane, che certo non hanno lesinato alcuno sforzo per provare a portare la contesa dalla propria parte. Alla fine però l’ultima parola l’ha avuta Orro, che avrà modo per un po’ di tempo di prendere bonariamente in giro la sua grande amica Myriam.

Sylla tutto cuore, ma Fedorovtseva e Vargas non si fermano

Il derby del Bosforo non era solo in campo, ma anche in panchina, dal momento che Marcello Abbondanza da una parte (il tecnico del Fener è stato nominato anche nuovo allenatore della nazionale bulgara femminile) e Massimo Barbolini dall’altra hanno portato un altro po’ d’Italia nella serata di Istanbul.

Chiaro però che i riflettori erano tutti puntati sul duello tra Orro e Sylla, che chiaramente in termini di punti ha sorriso alla giocatrice nativa di Palermo, che è stata la top scorer del Gala con 21 punti messi a terra, di cui 18 realizzati in attacco (dove ha avuto un’efficienza del 49%), due a muro e uno direttamente al servizio.

Orro, al solito, s’è dovuta affaccendare mettendo in ritmo le straordinarie bocche da fuoco di casa Fener: Fedorovtseva e Vargas hanno fatto gara a chi metteva giù più palloni, con la russa che s’è “fermata” a quota 37 e la cubana comunque capace di arrivare a 32 punti segnati. Alessia ne ha firmati 4, di cui due in attacco (sui due attacchi tentati), uno a muro e uno al servizio.

Fener a punteggio pieno, ma a -1 dal Vakifbank capolista

Le Yellow Angels di Abbondanza sono state brave soprattutto a non perdere la testa nel primo set, quando si sono ritrovate a inseguire sotto di 5 punti, brave però a risalire la corrente e a chiudere sul 27-25. Un indizio di quanto la partita si sia rivelata combattuta e vibrante: nel secondo set il Gala ha trovato il modo per avanzare nelle battute conclusive, chiudendo sul 25-22, ma nel terzo il copione è stato simile al primo, con il Fener bravo a ripartire dopo qualche incertezza iniziale e a chiudere 25-23.

Orro e compagne hanno rischiato grosso dopo aver sciupato un paio di opportunità per chiudere i giochi nel quarto set, perso 27-25, per nel quinto c’hanno pensato Fedorovtseva e soprattutto Vargas (5 punti nel set) a spedire a distanza le ospiti, senza poter dar loro modo di rientrare.

Abbondanza così s’è preso la sesta vittoria su altrettante gare disputate, per la gioia degli oltre 3.000 spettatori presenti al Burham Felek Vestel Volleyball Hall, anche se il Fener ha ceduto la vetta solitaria al Vakifbank, a sua volta a punteggio pieno ma con 6 vittorie da tre punti. Il Galatasaray è terzo, staccato però 5 punti dalla vetta (e 4 dal Fener).