Il derby Juve-Torino si giocherà nell'anniversario di Superga?

Sarebbe un evento storico: Juventus-Torino una contro l’altra nel giorno dell’anniversario della tragedia di Superga, il 4 maggio. Si tratta della 35esima giornata del campionato e il Corriere della Sera parla di una circolare della Lega che informa che il derby si giocherà sabato 4 maggio, ore 15, all’Allianz Stadium e non domenica 5 maggio. È lo stesso giorno del settantesimo anniversario della tragedia di Superga, lo schianto sul terrapieno della basilica torinese dove il 4 maggio 1949 si schiantò l’aereo del Grande Torino. La suggestione è assicurata perchè se è vero che i granata hanno già giocato 8 volte in quella data storica, è altrettanto vero che mai si era disputato un derby di campionato. E si ricorderanno anche le polemiche per gli striscioni offensivi su Superga ammessi nelle curve della Juve come denunciato da Report.

L’ECCEZIONE – In realtà il calendario di anticipi e posticipi non è stato ancora diramato, anche perchè si attendono gli esiti dei risultati delle italiane rimaste in Europa (Juventus appunto e Napoli) ed ecco quindi che appaiono due postille nella circolare della Lega. Perché anticipare la gara a sabato 4 maggio è un’esigenza che nascerebbe dagli impegni della Juventus in Champions League. Il derby si giocherà tra le due semifinali europee, previste per il 30 aprile o il 1° maggio (gara d’andata), 7 o 8 maggio (ritorno).

DUE CASI – La prima postilla dice che il derby di Torino potrà giocarsi domenica 5 maggio, dunque non in anticipo, nel caso che la Juventus non dovesse giocare le semifinali di Champions. Insomma, se venisse eliminata dall’Ajax. La seconda lascia aperta la possibilità di anticipare il derby a venerdì 3 maggio, questo nel caso che i bianconeri dovessero giocare le due semifinali il 30 aprile e il 7 maggio.

SPORTEVAI | 30-03-2019 10:36