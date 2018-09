Il derby va a Milano City

Vince di misura aggiudicandosi una partita per certi versi storica il Milano City Fc che nel pomeriggio, all'Arena Civica del capoluogo meneghino, è riuscito a piegare per 3-2 in amichevole la formazione Primavera dell’Inter.

Dopo un primo tempo chiuso sul 2-0, per effetto delle reti messe a segno da De Bode – sugli sviluppi di un calcio d'angolo – e da Santonocito (dal dischetto), nella ripresa gli uomini allenati da Cusatis sono calati permettendo il rientro ai neroazzurri che non si sono fatti pregare rimettendo le cose in equilibrio grazie ai gol di Cristiano, abile a risolvere in mischia, e Vergani, che si è dimostrato freddissimo dagli 11 metri.

A risolvere la gara però, dopo l'ingresso in campo di Neto Pereira nelle fila del Milano City FC, è stato Mecca: il centrocampista, subentrato sul terreno di gioco all'inizio dellla ripresa, si è trovato al posto giusto nel momento giusto realizzando la segnatura del 3-2 a coronamento di un'azione molto rapida e tutta in verticale.

