Il doppio desiderio di Conte: primo posto e due rinforzi

Giorni caldissimi in casa Inter. Da un lato, forte di sei vittorie consecutive in campionato, la squadra nerazzurra è concentrata su un chiaro obiettivo: superare il Milan (primo con un punto di vantaggio proprio sull’Inter) e diventare la prima forza del campionato.

Oggi la squadra di Antonio Conte sarà di scena sul campo dell’ostico Hellas Verona, squadra che concede pochissimo (lo scorso anno, gara terminata con un pittoresco 2-2 finale). Antonio Conte si affiderà, come sempre al suo totem Romelu Lukaku (11 gol in campionato).

Un occhio anche al mercato. La sensazione è che Antonio Conte abbia la necessità di due elementi per migliorare la propria rosa, ovvero un centrocampista e un attaccante. Per il centrocampo, attenzione ai nomi di Rodrigo De Paul (stella dell’Udinese) e quello del Papu Gomez (in uscita dall’Atalanta).

Una possibile pedina di scambio potrebbe essere Matias Vecino, alle prese con un lungo infortunio ma con ancora estimatori in giro per l’Italia e l’Europa. Più facile arrivare al Papu Gomez (costo meno proibitivo rispetto a Rodrigo De Paul).

Inter che vorrebbe trovare anche un bomber “di riserva”. Tanti i nomi in gioco. Da Kevin Lasagna a Simone Zaza. Nelle ultime ore sta circolando molto il nome del centravanti del Cagliari Leonardo Pavoletti (possibile trattativa con Radja Nainggolan come merce di scambio).

Insomma, giorni impegnativi in casa Inter. Da un lato c’è la voglia di agguantare il primo posto della classifica, dall’altra la necessità di prendere, al volo, le occasioni che il mercato invernale regalerà.

OMNISPORT | 23-12-2020 08:58