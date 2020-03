Il Dortmund vuole soffiare un altro colpo alla Juve

Thomas Meunier ha rifiutato l'ultima offerta di rinnovo da parte del Paris Saint Germain, e il suo futuro sembra essere ormai lontano dalla Ligue 1.

Secondo La Dernière Heure, il terzino destro belga sta per lasciare la Francia, ma non per accasarsi alla Juventus, che lo segue da tempo, ma per vestire la maglia giallonera del Borussia Dortmund. I tedeschi, che a gennaio hanno beffato la Juve per Haaland, vogliono anticipare i campioni d'Italia anche per l'esterno dei parigini.

SPORTAL.IT | 07-03-2020 12:30