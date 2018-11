Il dramma dell'Azzurra Johanna Schnarf: stagione finita

Dopo l'infortunio di Sofia Goggia arriva un altro pesante colpo per la Nazionale italiana femminile di sci alpino: Johanna Schnarf, tra le velociste di punta delle Azzurre, è stata protagonista di un brutto incidente mentre si allenava a Copper Mountain, in Colorado, Stati Uniti.

La finanziera 34enne, che si stava allenando nel gigante in vista della tappa di coppa del mondo a Lake Louise di fine novembre, è caduta malamente procurandosi la frattura scomposta di tibia e perone della gamba sinistra. La Schnarf è stata trasferita immediatamente presso l’ospedale di Vail, che è rimasto in stretto contatto con la Commissione Medica Fisi per tutta la durata dell’intervento chirurgico. Johanna rimarrà per qualche giorno in degenza negli Stati Uniti prima del ritorno in Italia: la sua stagione sembra purtroppo già conclusa ancora prima di iniziare.

Altoatesina, la Schnarf ha ottenuto due podi in carriera in coppa del Mondo, e 10 medaglie nei campionati italiani, tra cui due ori in discesa libera e combinata nel 2018.

Un'altra infortunata di lusso dello sci azzurro, Sofia Goggia, alcune settimane fa in un lungo post su Instagram ha scritto che non vede l'ora di tornare in pista: "Ricordo quel giorno di luglio quando, in un’intervista, una giornalista mi aveva chiesto quale fosse il ruolo della LENTEZZA nella mia vita; di primo acchito le avevo risposto che era qualcosa che a volte desideravo, qualcosa che però avrei potuto raggiungere solo se fossi riuscita a rallentare la sana frenesia della mia vita… L’indomani però l’avevo richiamata e le avevo esposto altre considerazioni che mi erano sovvenute in mente dopo la fine della nostra prima conversazione.

Avevo pensato che in fondo, la Lentezza, nella mia vita sportiva, era qualcosa da cui scappavo… è qualcosa da cui scappo.

Se sei lento, non sei veloce: se non sei veloce, non vai forte; e sugli sci, quello che più voglio, é essere Veloce.

Ma quella velocità la crei tramite un percorso, è qualcosa che vai costruendo con solidità e la stessa solidità si ottiene piano piano, mattone dopo mattone… e quindi in fondo, ho pensato che sia proprio il “viversi” tutto con la giusta Lentezza che poi ti permette di andare Veloce. Che bella cosa…. quanta bella Lentezza, con quanta cura e rispetto l’avevo vissuta nel mio bellissimo percorso fino all’altro giorno!

Mi ritrovo a viverla in una maniera differente, questa volta; di certo non quel tipo di Lentezza a cui mi riferivo nell’intervista: questa è un po’ forzata, di una natura diversa rispetto a quella che desideravo per me ma… pur sempre lentezza è e, in quanto tale, se considerata con la stessa accezione qui sopra, ovvero una sorta di “manna dal cielo”, va sfruttata al 100%. Ed è ciò che farò.

Solo, mi dispiace per tutto l’impegno che io e i miei collaboratori abbiamo messo: raramente ho… abbiamo seminato così bene come quest’anno. Non sono preoccupata ma serena nell’avversità. Che poi, non so manco se sia un’avversità … di certo, solo un passaggio nel mio percorso!

E quindi, in conclusione: se la Velocità la si crea nella Solidità del Percorso dato dalla Lentezza della Crescita…. eccomi qui. Pronta per questa nuova sfida. Che altro non fa che aprirmi gli occhi, darmi nuovi punti di vista e nuovi spunti di crescita.

EVVIVA LA LENTEZZA… e la velocità che ne conseguirà".

