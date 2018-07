Il dramma dell'ex arbitro Rosica: ha la Sla

L’ultimo nome iscritto, almeno tra i calciatori che in carriera hanno conosciuto i campi di Serie A e B, è quello di Paolo List, difensore di Foggia e Bologna negli anni ’90, scomparso nel marzo 2016 all’età di 53 anni dopo una lunga e vana battaglia contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica. Prima di lui, tra gli altri, anche Gianluca Signorini e Stefano Borgnovo furono costretti ad alzare bandiera bianca, ma quella che le inoppugnabili statistiche spingono a definire “la malattia dei calciatori”, vista l’abnorme percentuale che colpisce chi ha calcato i campi da pallone rispetto al resto della popolazione, continua a mietere vittime. Più o meno famose e purtroppo, da oggi, anche non solo calciatori, visto il grido d’allarme lanciato da Giuseppe Rosica. Gli appassionati di calcio non teenagers lo ricorderanno come arbitro di Serie A e B negli anni ’90: la carriera fu breve, ma il destino ha voluto che oltre 20 anni dopo l’ultima gara diretta in A, nel maggio ’96, tra Cremonese e Vicenza, il nome del fischietto romano, di professione dentista, tornasse sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, ma per una commovente confessione: “Ha avuto un percorso velocissimo – ha raccontato Rosica, 62 anni ad ottobre, malato dall’inizio del 2017, dalla propria casa di Roma – Da un anno vivo con respirazione ed alimentazione artificiale e non comunico più se non con la tabella oculare”.

Quello di Rosica è il primo caso di arbitro colpito dalla malattia che paralizza ogni muscolo, in maniera progressiva e, allo stato attuale della medicina, senza possibilità di cura, ma che lascia beffardamente intatto il cervello: “Vorrei che questa tremenda malattia, che ci lascia paralizzati in tutto tranne che nella consapevolezza di quanto accade intorno a noi, fosse studiata con più risorse economiche” ha aggiunto Rosica, prima di chiudere l’intervista con un commosso messaggio che sa di resa e di testamento: “Il mio messaggio è di non perdere le occasioni che la vita ci offre e di non spostare mai a domani le nostre decisioni o aspettative. Io oggi non ho un futuro ma posso dire di aver vissuto per quanto potevo scegliendo di fare quello che erano i miei desideri. Come fare l’arbitro, che è stata la mia grande passione”.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 15:30