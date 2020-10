Drago Pasalic è uscito dal coma. L’ex giocatore di Cibona, Paok e ZZ Leiden è stato vittima di un problema cardiaco domenica mentre faceva footing in Olanda, dove ha chiuso la carriera e vive con la famiglia.

Il 36enne, che ora lavora come scout per i Los Angeles Clippers, è ricoverato in un ospedale di Breda ed è consapevole di quanto gli sia capitato: pare scongiurato quindi il rischio di danni cerebrali.

