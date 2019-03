Il dubbio di Tuttojuve: Avranno lavorato bene su Ronaldo?

L’ora del verdetto si avvicina e il mondo del tifo juventino è in ansia. L’Uefa è chiamata a decidere sulla possibile squalifica di Cristiano Ronaldo per il gestaccio alla fine della partita con l’Atletico e del sentimento dei sostenitori bianconeri si fa portavoce Massimo Pavan, direttore di Tuttojuve, che nel suo editoriale si chiede: “Avranno lavorato bene su Cr7?”.

La macchina del fango – Lo scritto di Pavan si apre con una riflessione sulle macchinazioni spagnole iniziate subito dopo la ‘remuntada’ subita dai Colchoneros allo Stadium: “In Spagna ci hanno provato fino alla fine a rovinare, anche questa volta, cosa che non avveniva quando Cristiano aveva la maglia dei Blancos, l’immagine del portoghese. Condotta antisportiva, gesto provocatorio, insulto e chi più ne ha più ne metta, tutto finalizzato a descrivere in modo negativo CR7 ed in un certo senso giustificare e spiegare la partenza da Madrid. La richiesta di una parte dell’opinione pubblica è chiaramente la squalifica, per almeno una gara, cosa che danneggerebbe la Juventus, lo richiede l’Atletico Madrid, vedremo se saranno accontentati”.

La tranquillità – Pavan sottolinea comunque come “a Torino sono abbastanza tranquilli, ad esserlo troppo si viene poi infinocchiati, quindi, rimane una vigile attenzione ma fiducia che il calciatore verrà, al massimo, punito con una multa, alla stregua di Diego Pablo Simeone. In ogni caso, e questo stupisce, anche una parte dell’opinione pubblica italiana, spinge per la squalifica, quella antijuventina, rimasta delusa dopo la rimonta con i Colchoneros. Evidentemente più di uno spera che questa volta sia l’Ajax il giustiziere della Juventus”.

La domanda – Infine il dubbio amletico: “A Torino, attendono con fiducia, vedremo se gli antijuventini avranno lavorato bene o resteranno ancora una volta delusi”. Chi la spunterà stavolta, Ronaldo o i giustizialisti? In giornata la risposta.

SPORTEVAI | 21-03-2019 09:33